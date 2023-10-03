Футболисту "Спартака" Хлусевичу диагностировали повреждение боковой связки колена

Точный срок возвращения защитника на поле пока неизвестен

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Даниил Хлусевич получил повреждение боковой связки колена. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

1 октября "Спартак" на выезде уступил самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:4 в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Хлусевич не смог продолжить игру из-за повреждения, покинув поле во втором тайме.

"У Даниила Хлусевича диагностировано повреждение боковой связки колена, - сказал Зеленов. - Точный срок возвращения на поле будет понятен в ходе восстановления. Также продолжается комплекс мероприятий по лечению Руслана Литвинова, у которого наблюдаются воспалительные изменения приводящих мышц".

Хлусевичу 22 года, он выступает за "Спартак" с января 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 11 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 10 матчах. В следующем туре красно-белые 8 октября на своем поле сыграют с московским ЦСКА.