В "Сириусе" пройдет первый фестиваль дзюдо

Амбассадорами фестиваля станут Хасан Халмурзаев, Беслан Мудранов, Михаил Пуляев и заслуженный тренер России Евгений Кулдин

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Первый в российской истории фестиваль дзюдо, участниками которого станут юные спортсмены и их родители, пройдет с 7 по 14 октября на федеральной территории "Сириус". Об этом ТАСС рассказал спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.

В течение нескольких дней участники мероприятия проведут тренировки с известными российскими дзюдоистами, познакомятся с членами сборной России, посетят "Академию единоборств" и Музей дзюдо.

"Федерация дзюдо России старается проводить как можно больше образовательных мероприятий. В этот раз в рамках проекта "Семья чемпионов" состоится фестиваль дзюдо, участниками которого станут не только юные дзюдоисты, но и их родители. Эта программа реализуется уже несколько лет, и с каждым годом к ней присоединяются все больше любителей спорта со всей страны, - рассказал Денисов. - В "Сириусе" на одной площадке соберутся около двухсот семей, а амбассадорами фестиваля станут олимпийские чемпионы Хасан Халмурзаев и Беслан Мудранов, многократный призер чемпионатов мира Михаил Пуляев, а также заслуженный тренер России Евгений Кулдин".