"Торпедо" объявило об уходе Клотета с поста главного тренера команды

По итогам 12 туров столичный клуб занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Испанец Жозеп Клотет покинул должность главного тренера московского футбольного клуба "Торпедо". Об этом сообщила пресс-служба команды.

"По итогам переговоров с Жозепом Клотетом совет директоров "Торпедо" принял решение прекратить сотрудничество с испанским специалистом и его ассистентом Берто Лладо. Мы благодарим Жозепа и Берто за целеустремленность, трудолюбие, самоотдачу на протяжении всей работы в клубе и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении.

Клотету 46 лет, он возглавлял "Торпедо" с марта 2023 года. В прошлом сезоне команда заняла 16-е место в турнирной таблице чемпионата России и покинула высший дивизион национального первенства. Ранее специалист работал ассистентом тренера в молодежной команде испанского "Эспаньола", в шведском "Мальмё", норвежском "Викинге", английских "Суонси", "Лидсе" и "Бирмингем Сити". Также Клотет был главным тренером второй команды "Эспаньола" и испанской "Малаги", возглавлял шведский "Хальмстад", английские "Оксфорд" и "Бирмингем Сити", итальянские "Брешию" и СПАЛ.

"Торпедо" занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет - Первой лиги с 17 очками по итогам 12 туров.