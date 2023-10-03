Кудерметова победила украинку Цуренко на турнире в Пекине

В третьем круге россиянка сыграет с американкой Коко Гауфф

ТАСС, 3 октября. Россиянка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Украины Лесю Цуренко в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:0, 6:0 в пользу Кудерметовой, посеянной на турнире под 16-м номером. Во время второго сета матч прерывался из-за дождя. В третьем круге россиянка сыграет с американкой Коко Гауфф (3-й номер посева).

Кудерметовой 26 лет, она занимает 16-е место в рейтинге WTA, на ее счету две победы на турнирах под эгидой организации. На прошлой неделе россиянка выиграла турнир в Токио. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2022 года. В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Цуренко 34 года, она занимает 49-е место в мировом рейтинге. Спортсменка выиграла четыре турнира под эгидой WTA. Лучшим результатом украинки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2018).

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнований превышает $8,127 млн. Из россиянок турнир в Пекине выигрывали Мария Шарапова (2014), Светлана Кузнецова (2006, 2009) и Мария Кириленко (2005). Победительницей предыдущего розыгрыша стала японка Наоми Осака, выигравшая турнир в 2019 году. С тех пор соревнование не проводилось в связи с распространением коронавируса, а в 2021 году WTA объявила о приостановке проведения соревнований в Китае из-за ситуации с пропажей теннисистки Пэн Шуай, обвинившей высокопоставленного китайского чиновника в принуждении к интимной связи. Позднее спортсменка заверила, что находится в безопасности.