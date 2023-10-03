3 октября, 12:35
Летние олимпийские виды спорта

Дина Аверина заявила, что поехала бы на Олимпиаду только с флагом и гимном

Артем Геодакян/ ТАСС
Дина Аверина
© Артем Геодакян/ ТАСС

Ранее Ирина Винер назвала унижением возможность ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина готова поехать на Олимпийские игры только с национальным флагом и гимном. Об этом Аверина рассказала журналистам.

"Мы были уже на Играх в Токио в нейтральном статусе. Сейчас я бы выбрала, скорее всего, ехать с флагом и гимном. Потому что в Токио не хватало этой поддержки, хотя все знали, из какой мы страны. Ирина Александровна Винер с нами все это обсуждала, конечно, у нас одинаковые мысли", - сказала Аверина, на Олимпиаде в Токио завоевавшая серебряную медаль.

Ранее во вторник президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала унижением возможность ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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