Дина Аверина выразила поддержку фигуристу Гуменнику

Спортсменка отметила, что в художественной гимнастике нет запрета на выбор композиций

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина поддерживает фигуриста Петра Гуменника, которому не разрешили выступать под музыку Rammstein. Об этом Аверина рассказала журналистам.

"У нас тоже было много проблем, мы брали одну музыку, но нам говорили, что она не разрешена, нужна лицензия, под нее нельзя выступать, - сказала Аверина. - Было обидно, и нам приходилось менять [музыку] даже за две недели до выступлений. И очень сложно перестроиться, потому что одну программу отрабатываем месяцами, а тут надо менять все за две недели. Мы прекрасно понимаем Петю [Гуменника], слышали эту историю. Мы его поддерживаем, желаем ему сил и терпения, знаем, как это сложно. Главное, чтобы он не расстраивался и показал нам свою новую программу".

Аверина добавила, что в художественной гимнастике нет стоп-листа музыкальных композиций. "Стоп-листа нет, мне кажется, у нас не так жестко. У нас даже чаще музыку выбирает сама Ирина Александровна Винер, мы доверяем ее вкусу. Она советуется с нами, мы приходим вместе к выбору, вместе ставим программу", - отметила спортсменка.

16 сентября на предсезонных контрольных прокатах сборной России Гуменник исполнил прошлогоднюю короткую программу. Вскоре после выступления он сообщил, что накануне отъезда на контрольные прокаты в Москву по не зависящим от него обстоятельствам он был вынужден отказаться от новой постановки на композицию Sonne немецкой группы Rammstein. Подробности на следующий день сообщила его тренер Вероника Дайнеко - на программу Гуменника поступила жалоба от малоизвестного общественного деятеля, которому не понравилось, что российский фигурист поставил программу на песню немецкой группы. Тренер, передавая содержание жалобы, написала, что "Rammstein - это непатриотично".

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что ведомство не вмешивалось в этот вопрос. Исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе подчеркнул, что организация не запрещала Гуменнику исполнять новую программу. Вместе с тем Дайнеко отметила, что федерация рекомендовала не выступать под музыку немецкой группы. Будущее программы остается неизвестным.

Гуменнику 21 год, он является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров 2020 года, серебряным призером юниорского финала Гран-при (2018). Фигурист дебютировал на взрослом уровне в сезоне-2020/21, в прошлом сезоне спортсмен стал победителем финала Гран-при России и занял второе место на чемпионате страны.