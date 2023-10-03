3 октября, 13:06
Фигурное катание

Фигуристы Хавронина и Нарижный довольны своим первым совместным соревновательным прокатом

Ольга Костромина/ ТАСС
Ирина Хавронина и Девид Нарижный
© Ольга Костромина/ ТАСС

Спортсмены после ритм-танца лидируют на мемориале Панина-Коломенкина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Ирина Хавронина и Девид Нарижный, выступающие в танцах на льду, остались довольны своим первым совместным соревновательным прокатом в карьере. Об этом фигуристы рассказали ТАСС после выступления с ритм-танцем на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Во вторник мемориал Панина-Коломенкина стартовал с соревнований танцевальных дуэтов. Хавронина и Нарижный лидируют, набрав 80,76 балла.

"Это было наше первое соревнование, и в целом оно прошло нормально, ощущения у нас хорошие", - рассказала Хавронина.

"Мы ко всем стартам всегда относимся серьезно, - отметил Нарижный. - Это такой "предстарт", чтобы просто почувствовать себя, почувствовать лед, оценки. В целом [предсезонные контрольные] прокаты - это немного не то, там вы просто показываете свои программы, а здесь соревновательная атмосфера".

Соревнования завершатся 6 октября.

Хавронина и Нарижный встали в пару в начале 2023 года. Ранее Хавронина каталась с Дарио Чиризано, Нарижный - с Аннабель Морозовой. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация