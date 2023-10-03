Мирра Андреева обыграла Анастасию Павлюченкову на теннисном турнире в Пекине

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Андреевой

ТАСС, 3 октября. Россиянка Мирра Андреева победила свою соотечественницу Анастасию Павлюченкову в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Андреевой, попавший в основную сетку соревнований через квалификацию. Павлюченкова начала выступление со второго круга, так как попала в число полуфиналисток на предыдущем соревнованиях - турнире WTA в Токио. В следующем круге Андреева сыграет с пятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

В других матчах игрового дня россиянка Анна Блинкова уступила американке Джессике Пегуле - 7:6 (7:2), 2:6, 1:6. Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла китаянке Ван Синьюй - 4:6, 2:6.

16-летняя Андреева занимает 60-е место в рейтинге WTA, на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В 2023 году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. В текущем сезоне она также дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой.

Павлюченковой 32 года, она занимает 62-е место в мировом рейтинге. Спортсменка побеждала на 12 турнирах WTA. В 2021 году Павлюченкова дошла до финала Открытого чемпионата Франции, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема. В том же году она стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнований превышает $8,127 млн. Из россиянок турнир выигрывали Мария Шарапова (2014), Светлана Кузнецова (2006, 2009) и Мария Кириленко (2005). Победительницей предыдущего розыгрыша стала японка Наоми Осака, выигравшая турнир в 2019 году. С тех пор соревнование не проводилось в связи с распространением коронавируса, а в 2021 году WTA объявила о приостановке проведения соревнований в Китае из-за ситуации с пропажей теннисистки Пэн Шуай, обвинившей высокопоставленного китайского чиновника в принуждении к интимной связи. Позднее спортсменка заверила, что находится в безопасности.