Карелин: УЕФА должен пресекать бойкоты стран, отказывающихся играть с россиянами

По мнению трехкратного олимпийского чемпиона, организация должна создавать честную конкуренцию

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен следить за ситуацией с бойкотами матчей против сборных России среди игроков до 17 лет и пресекать эти действия. Такое мнение ТАСС высказал член Совета Федерации, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. После оглашения решения УЕФА федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России. Швеция также отказалась допустить российских футболисток до участия в финальной части чемпионата Европы 2024 года. 30 сентября британский телеканал Sky News сообщил, что УЕФА попытается подавить разногласия среди национальных федераций.

"Бойкоты других стран? Я думаю, что они эксплуатируют эту сложную историю в неспортивных аргументах, переводят ее неправильно. Нужно переходить к честной конкуренции, не тенденциозной, что происходит после того, как мы утратили советскую государственность, когда нас начали судить взбалмошно, не смогли простить нам победоносности, которая была достигнута начиная с олимпийского 1952 года, когда советская команда впервые участвовала. Поэтому нужно, чтобы 17-летние показывали, что готовы к честной конкуренции и четко продолжать нашу линию - мы не стремимся к изоляции", - сказал Карелин.

"Мы готовы участвовать на равных во всех международных состязательных процессах. Конечно, УЕФА должен пресекать такие бойкоты стран. УЕФА - организация, которая должна говорить о честной состязательности, что в данном случае применительно к футболу. Это их основная задача, их предназначение", - добавил он.

УЕФА отстранил российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой после осложнения ситуации на Украине. Такое же решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА), из-за чего сборная России не смогла сыграть в матчах за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В сентябре президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные не вернутся к международным турнирам на взрослом уровне до окончания специальной военной операции.