На стадионе "Локомотива" открыли звезду бывшего министра путей сообщения РФ Аксененко

Он был инициатором строительства базы команды в Баковке и возведения "РЖД-Арены"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Звезду бывшего министра путей сообщения РФ Николая Аксененко открыли во вторник на домашнем стадионе московского футбольного клуба "Локомотив" - "РЖД-Арене". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Аксененко был министром путей сообщения с 1997 по 1999 и с 1999 по 2002 год. Он был инициатором строительства базы "Локомотива" в Баковке, а также возведения "РЖД-Арены".

"Сегодня для нашего клуба очень большой и важный день, - сказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных. - На протяжении многих лет болельщики обращались с просьбой восстановить историческую справедливость и открыть на нашей "Алее звезд" Николая Емельяновича Аксененко. Этот красавец стадион "РЖД-Арена", который и спустя 20 лет остается одним из самых удобных, для наших болельщиков действительно стал вторым домом, обязан своим появлением Николаю Емельяновичу. От имени клуба, наших ветеранов, от тех, кто сегодня занимается футболом в академии нашего клуба и играет в основной команде, хочу вас всех поблагодарить и сказать, что традиции "Локомотива" в нашем клубе продолжаются".

Дочь Николая Аксененко Олеся присутствовала на открытии звезды, она поблагодарила всех пришедших на мероприятие. "Слова благодарности всем тем людям, многочисленным и преданным болельщикам футбольного клуба "Локомотив", всем, кто многие годы на протяжении жизни моего отца и в последующие годы остаются преданными клубу", - сказала она.

3 октября "Локомотив" дома сыграет с "Ростовом" в матче пятого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России. Встреча начнется в 17:15 мск.

На алее славы "РЖД-Арены" также представлены звезды Бориса Бещева, Евгения Лядина, Ивана Паристого, Николая Конарева, Виктора Ворошилова, Юрия Семина, Виктора Соколова, Валентина Бубукина, Валентина Гранаткина, Геннадия Забелина, Виталия Артемьева и Виктора Лаврова.