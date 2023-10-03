Салтыков и Рядно вошли в состав молодежной сборной России по футболу на ближайшие матчи

Команда проведет четыре товарищеские встречи в Бразилии

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Никита Салтыков и игрок обороны столичного ЦСКА Михаил Рядно включены в состав молодежной сборной России по футболу на матчи с бразильскими клубами. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России, составленная из игроков 2004-2005 годов рождения, проведет четыре товарищеских матча в Бразилии с молодежными командами местных клубов. Российские футболисты сыграют с клубами "СКА Бразил", "Палмейрас", "Сантос" и "Ред Булл Брагантино".

В состав сборной России вошли вратари Даниил Голиков ("Краснодар"), Александр Дегтев ("Сочи"), Богдан Москвичев ("Зенит"); защитники Рядно, Станислав Бессмертный ("Динамо"), Матвей Лукин (ЦСКА), Илья Грибакин ("Чертаново"), Егор Погостнов ("Локомотив"), Илья Кирш ("Ростов"), Илья Рожков ("Рубин"), Максим Шнапцев ("Пари НН"), Ярослав Крашевский ("Енисей"); полузащитники Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (оба - ЦСКА), Руслан Чобанов, Дмитрий Кучугура (оба - "Краснодар"), Илья Ишков, Игорь Дмитриев (оба - "Урал), Иван Пяткин ("Ротор"), Алексей Колтаков ("Ростов"), Иван Иванов ("Чертаново"), Илья Родионов ("Зенит"), Иван Зазвонкин ("Динамо"), Салтыков; нападающие Александр Чупаев ("Динамо"), Кирилл Никишин ("Локомотив") и Александр Кокшаров ("Краснодар").

Главным тренером команды является Иван Шабаров.

19-летний Салтыков провел в текущем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) 9 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. 18-летний Рядно в 5 играх чемпионата забил 1 мяч.