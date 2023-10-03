Всемирные игры национальных видов единоборств планируется проводить раз в два года

Впервые соревнования пройдут в Чебоксарах с 4 по 8 октября

ЧЕБОКСАРЫ, 3 октября. /ТАСС/. Впервые проводимые в Чувашии Всемирные игры национальных видов единоборств планируется организовывать раз в два года. Об этом сообщил журналистам глава Минспорта республики Василий Петров.

"Предварительно общались с Российским союзом боевых искусств и другими коллегами: [Всемирные игры национальных видов единоборств] не каждый год будут проходить, а раз в два года. Не факт, что в нашей республике: выбор страны и региона будет приниматься отдельно", - отметил Петров.

В продолжение темы первый вице-президент Федерации шахбокса России, член высшего совета Российского союза боевых искусств Ришат Саяпов пояснил, что место проведения планируется определить после изучения заявок на право принятия соревнований.

"Призыв объединить мировое сообщество в таком сегменте, как национальные единоборства, - идея новая, ее еще не было. Уже есть страны, которые говорят, что [будут] подавать заявку на вторые всемирные игры. Это новая возможность собраться со всех стран, поучаствовать в различных видах спорта и о многих видах спорта узнать", - сообщил Саяпов.

Петров назвал Всемирные игры национальных видов единоборств своеобразным продолжением темы вышитой карты России. "Только это спортивная карта, причем не только России, но и мира, потому что единоборства есть у каждого народа. Это культура, традиции, обычаи. И они сплачивают народы мира, объединяют их", - высказал мнение министр.

Всемирные игры

I Всемирные игры национальных видов единоборств откроются в Чебоксарах 4 октября. Свое участие подтвердили борцы из 25 стран мира, Россию представят команды из 25 регионов. В программу включены 14 видов единоборств.

По информации Минспорта Чувашии, ожидается приезд около 2 тыс. спортсменов и официальных представителей команд. Будет задействовано около 130 судей от общероссийских и международных спортивных федераций. Соревнования пройдут на восьми спортивных площадках в ледовом дворце "Чебоксары-Арена".

Игры завершатся 8 октября. Одно из ключевых событий финального дня - титульный бой за звание чемпиона мира по шахбоксу. Поединок развернется между действующим чемпионом мира Чинаром Догуканом из Турции и победителем международных соревнований, членом сборной команды России по шахбоксу Даниилом Соловьевым.