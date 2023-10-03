3 октября, 15:03
НХЛ

НХЛ приостановила контракт на рекламу российского букмекера

Как сообщил президент компании "Лига ставок" Юрий Красовский, реклама должна была быть расположена на бортах во время матчей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Реклама российской букмекерской компании "Лига ставок" должна была быть размещена на бортах на матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), однако лига приостановила контракт. Об этом на форуме "Азартные игры: отчисления на спорт" сообщил президент букмекерской компании Юрий Красовский.

"Мы думали о том, чтобы приостановить соглашение с Международной федерацией хоккея, но нас отговорили. Надеемся, что сборная России, может, в следующем году вернется на международную арену. У нас также есть контракт с НХЛ, мы должны были быть на бортах. Но НХЛ приостановила этот контракт", - сказал Красовский.

В августе Красовский рассказал ТАСС, что Международная федерация хоккея (IIHF) пошла на пересмотр условий долгосрочного спонсорского соглашения с "Лигой ставок" для того, чтобы она не разрывала договор. Букмекерская компания также является партнером Федерации хоккея России. Совет IIHF в марте 2024 года рассмотрит в очередной раз вопрос о возможности возвращения сборных России и Белоруссии на международную арену. 

Теги:
НХЛ
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