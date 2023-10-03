Капитан "Локомотива" рассказал, что словацкий хоккеист команды Гернат учит русский язык

По словам Сергея Андронова, никаких проблем с коммуникацией у легионера нет

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года словацкий защитник Мартин Гернат, выступающий с сезона-2023/24 Фонбет - Континентальной хоккейной лиги за "Локомотив", старается учить русский язык. Об этом ТАСС рассказал капитан ярославского клуба Сергей Андронов.

Предыдущим клубом 30-летнего защитника была швейцарская "Лозанна", игрок также выступал в Чехии, клубах североамериканских низших лиг.

"Он усилил нашу оборону. Это хороший, опытный игрок, с характером, определенными способностями, которые помогают нам. Он влился в коллектив, и мы очень рады за него, - сказал Андронов. - Никаких проблем с коммуникацией нет, он старается учить язык, тем более что словацкий и русский языки в какой-то мере похожи. Мы стараемся делать все, чтобы у него не было никаких проблем с адаптацией".

Гернат провел 13 матчей за "Локомотив", в которых набрал 8 очков по системе "гол+пас" (2+6). Следующий матч "Локомотив" проведет 4 октября в Москве с "Динамо". Железнодорожники лидируют в Западной конференции КХЛ, опережая "Динамо" при равенстве очков (20).