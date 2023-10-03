"Ростов" обратился в Спортивный арбитражный суд по делу футболиста Норманна

Полузащитник в августе перешел в "Аль-Раед" из Саудовской Аравии

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о контракте норвежского полузащитника Матиаса Норманна. Об этом журналистам сообщил президент "Ростова" Арташес Арутюнянц.

20 августа футбольный клуб "Аль-Раед" из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали "Ростову". Прошлый сезон он провел в аренде в московском "Динамо". Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с норвежцем.

"Мы обратились в CAS по поводу Норманна", - сказал Арутюнянц.

Норманну 27 лет, в сезоне-2022/23 норвежец провел за "Динамо" 17 матчей и не отметился голевыми действиями. За "Ростов" норвежец выступал с 2019 по 2023 год.