3 октября, 17:12
Футбол в России

В "Ростове" рассказали, что не планируют отпускать главного тренера команды Карпина

"Ростов" во вторник на выезде со счетом 1:3 проиграл "Локомотиву" в матче пятого тура "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин обладает большим кредитом доверия, руководство футбольного клуба не планирует отпускать специалиста. Об этом журналистам заявил президент "Ростова" Арташес Арутюнянц.

"Мы никуда не планируем отпускать Карпина, у него большой кредит доверия, он будет работать. Результаты бывают разные, меня устраивает то, как работает Карпин сейчас", - сказал Арутюнянц.

"С чем связаны результаты? Много для этого причин, например, психологические, команда молодая. Доволен ли работой команды на трансферном рынке? Исходя из того, что мы могли сделать, мы сделали все", - добавил президент "Ростова", отметив, что клуб решил все вопросы с Международной федерацией футбола в ситуации с запретом на регистрацию игроков.

"Ростов" во вторник на выезде со счетом 1:3 проиграл "Локомотиву" в матче пятого тура "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, команда занимает третье место в группе B. В Мир - Российской премьер-лиге "Ростов" идет на 12-м месте после 10 туров, команда не побеждает на протяжении шести игр (три поражения и три ничьих). 

Теги:
Российский футбол
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