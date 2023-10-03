Футболисты "Локомотива" получили увеличенные премиальные за победу над "Зенитом"

Железнодорожники выиграли со счетом 2:1 в матче девятого тура чемпионата России

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" получили увеличенные премиальные за гостевую победу над петербургским "Зенитом" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

Встреча прошла 24 сентября и завершилась победой "Локомотива" со счетом 2:1.

"Увеличение премиальных за победу над "Зенитом" было", - сказал Нагорных.

Председатель совета директоров "Локомотива" отметил важность побед над командой из Санкт-Петербурга. "Это формирует и закаляет команду, ведь в первых матчах [сезона] не все получилось в обороне, сегодня оборона играет достаточно надежно, есть вариативность среди наших игроков нападения. Не все получается, но видно, что все стараются, это главное. Победа над "Зенитом", многолетним лидером, безусловно, добавлять сил игрокам и уверенности команде в целом, поэтому это очень важная победа", - подчеркнул Нагорных.

Во вторник в матче пятого тура "пути Российской премьер лиги" Фонбет - Кубка России по футболу "Локомотив" со счетом 3:1 обыграл "Ростов". "Неплохая игра сегодня, мы видим, что команда развивается, сегодня, наверное, даже претензий предъявить не к кому. Команда формируется, проявляет те качества, которые хотят видеть в "Локомотиве" и главный тренер, и болельщики", - заключил Нагорных.

"Локомотив" впервые с 2017 года одержал выездную победу над "Зенитом". Москвичи четыре года не могли победить "Зенит", последний раз до этого матча железнодорожники обыгрывали петербуржцев 28 сентября 2019 года (1:0).