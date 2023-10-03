Главный тренер "Локомотива" Галактионов оценил игру футболиста Сулейманова

По мнению наставника московского клуба, нападающий провел хороший матч против "Ростова"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов доволен игрой нападающего Тимура Сулейманова в матче пятого тура "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу с "Ростовом" (3:1). Об этом он сообщил журналистам.

Сулейманов забил первый мяч за основную команду красно-зеленых, также он отдал предголевой пас в эпизоде со вторым голом команды. Форвард был заменен на 55-й минуте.

"Сулейманов хорошо сегодня начал матч, был активен в прессинге, имел моменты, забил очень хороший мяч, - сказал Галактионов. - Естественно, мы довольны, как он работал, тренировался и вошел в состав. Сегодня свой отрезок он отыграл очень прилично. Что касается взаимодействия его на поле с тем или иным футболистом - это уже под конкретного соперника, на конкретный матч, в зависимости от того, по какой модели игры и схеме мы будем играть".

"Сегодня у нас есть ярко выраженный нападающий, и ту роль, которую он выполняет, зависит от характера матча, соперника и тех целей, которые мы преследуем по игровым моментам", - добавил главный тренер "Локомотива".

Сулейманову 23 года, он является воспитанником клуба. За основную команду "Локомотива" до этого нападающий выходил в восьми матчах. В начале сезона-2023/24 нападающий играл за "Пари Нижний Новгород" (10 матчей, 3 мяча).