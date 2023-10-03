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Футбол в России

Нагорных положительно оценил вызов семерых футболистов "Локомотива" в сборную России

Председатель совета директоров "Локомотива" отметил хорошую работу системы клуба

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вызов семерых футболистов московского "Локомотива" в состав сборной России на октябрьские сборы говорит о хорошей работе системы клуба и потенциале команды. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

2 октября пресс-служба сборной России опубликовала состав на октябрьский учебно-тренировочный сбор из 29 человек. Больше всего игроков (7) представляют "Локомотив".

"На днях появился состав сборной России, из нашего клуба вызвано наибольшее количество футболистов. Наверное, это говорит о том, что у нас есть потенциал, есть игроки, с которыми можно работать и которых можно развивать. Так получилось, что наших игроков вызвано больше всех, это хорошо. Если посмотреть, сколько сегодня игроков системы "Локомотива" играют в принципе в клубах премьер-лиги, наверное, можно сделать вывод, что система "Локомотива" в последние годы работала очень неплохо", - сказал Нагорных.

12 октября сборная России проведет товарищеский матч с командой Камеруна. Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" и начнется в 19:00 мск. 

Теги:
Российский футбол
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