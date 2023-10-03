"Реал" обыграл "Наполи" в матче группового этапа Лиги чемпионов

Встреча в Италии завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей

ТАСС, 3 октября. Испанский футбольный клуб "Реал" в гостях со счетом 3:2 обыграл итальянский "Наполи" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе.

В составе победителей голы забили Винисиус (27-я минута), Джуд Беллингем (34), на 78-й минуте мяч попал в ворота после рикошета от вратаря "Наполи" Алекса Мерета. У "Наполи" отличились Лео Эстигор (19) и Петр Зелиньский (54, с пенальти).

"Реал" и "Наполи" выступают в группе C вместе с португальской "Брагой" и германским "Унионом". Матч между этими командами прошел ранее во вторник и завершился гостевой победой "Браги" со счетом 3:2. "Реал" возглавляет группу с 6 набранными очками, далее идут "Наполи", Брага" (по 3 очка) и "Унион" (0).

В следующем туре "Реал" на выезде сыграет с "Брагой" 24 октября, "Наполи" в этот же день встретится в гостях с "Унионом".

В группе D испанский "Реал Сосьедад" на выезде переиграл австрийский "Зальцбург" со счетом 2:0, российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян вошел в заявку на матч, однако не вышел на поле. В той же группе итальянский "Интер" на своем поле обыграл португальскую "Бенфику" (1:0). В группе A германская "Бавария" в гостях со счетом 2:1 обыграла датский "Копенгаген", английский "Манчестер Юнайтед" дома со счетом 2:3 уступил турецкому "Галатасараю".

В группе B английский "Арсенал" в гостевом матче проиграл французскому "Лансу" (1:2), нидерландский ПСВ дома сыграл вничью с испанской "Севильей" (2:2).