Хоккеист Кузнецов отдал две голевые передачи в предсезонном матче против "Бостона"

"Вашингтон" со счетом 5:4 обыграл "Бостон"

ТАСС, 4 октября. "Вашингтон" в овертайме со счетом 5:4 обыграл "Бостон" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Бостоне.

Заброшенными шайбами в составе "Вашингтона" отметились Коннор Макмайкл (1-я минута), Том Уилсон (8), Сонни Милано (16), Джон Карлсон (41) и Мэттью Филлипс (65). У "Бостона" отличились Джеймс Ван Римсдайк (1), Мэйсон Лорей (3), Милан Лучич (29) и Мэттью Пойтрас (45). Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Лучич впервые после возвращения в "Бостон" набрал очки и был признан первой звездой матча.

В других матчах игрового дня "Тампа" на нейтральном поле со счетом 2:0 обыграла "Флориду". Российский вратарь проигравшей команды Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 22. Хоккеисты "Чикаго" дома переиграли "Детройт" (4:2). Российский нападающий "Детройта" Клим Костин отдал голевой пас. Первый номер прошедшего драфта канадец Коннор Бедард, выступающий за "Чикаго", отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. "Лос-Анджелес" на своем льду оказался сильнее "Анахайма" (4:1), защитник победителей Владислав Гавриков записал на свой счет результативную передачу. "Сан-Хосе" на выезде обыграли "Вегас" (2:0), нападающий Александр Барабанов отдал голевую передачу. "Даллас" дома одолел "Колорадо" (3:1).

Новый сезон НХЛ начнется в ночь на 11 октября по московскому времени тремя матчами: "Тампа" - "Нэшвилл", "Питтсбург" - "Чикаго" и "Вегас" - "Сиэтл". В сезоне-2022/23 "Вегас" впервые стал обладателем Кубка Стэнли, в финальной серии до четырех побед команда со счетом 4-1 обыграла "Флориду". "Лос-Анджелес" проведет первый матч нового сезона 12 октября, команда примет "Колорадо". "Аризона" в первой игре сезона-2023/24 в ночь на 14 октября на выезде сыграет с "Нью-Джерси".