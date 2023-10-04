Словацкий хоккеист Гернат рассказал о жизни в Ярославле

Защитник является единственным иностранцем в составе "Локомотива"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года защитник ярославского "Локомотива" Мартин Гернат проводит первый сезон в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и уже сыграл 13 матчей, набрав восемь очков (две шайбы + шесть результативных передач). В беседе с ТАСС словацкий хоккеист рассказал о своей адаптации к КХЛ и любимых местах в Ярославле.

30-летний Гернат является единственным иностранцем в "Локомотиве" в нынешнем сезоне и должен помочь команде вместе с такими опытными защитниками, как Алексей Береглазов, Андрей Сергеев и Александр Елесин. Гернат уже открыл счет своим голам в КХЛ, оформив дубль в матче с череповецкой "Северсталью" (5:0), и помог своей команде выиграть в понедельник у "Спартака" в Москве (4:2).

"Считаю, что первые три игры дались мне тяжело после межсезонья, но сейчас я больше знаю ребят, на что они способны и что может делать каждый игрок у нас. Я понимаю, что хочет тренерский штаб, стал получать больше времени на льду и наслаждаюсь каждой игрой", - сказал Гернат.

С первых матчей Гернат играл в паре с воспитанником "Локомотива" Елесиным, на Олимпиаде в Пекине завоевавшим серебро.

"Он хорошо говорит по-английски. Мы понимаем друг друга и используем это в игре. Мне очень легко играть с ним, потому что он силен в обороне, помогает мне в зоне обороны", - отметил Гернат.

"О "Локомотиве" слышал немало добрых отзывов"

Гернат объяснил, почему решил приехать КХЛ из швейцарской "Лозанны", в которой выступал два года. "Швейцарская лига на уровень выше чешской, где я выступал ранее. КХЛ - лучшая лига после Национальной хоккейной лиги. И я приехал сюда, потому что пытаюсь заставить себя каждый год играть в лучших лигах. Если вспомнить о Швейцарии, то там, конечно, дорогая жизнь, и, наверное, это самая чистая страна, где я был. Условия в клубах похожи, но здесь персонала достаточно много, больше, чем в швейцарской команде", - сказал он.

"Локомотив" - одна из лучших организаций в лиге, и я слышал немало слов об этом от тех игроков, кто раньше выступал там. Вот почему я решил поехать в Ярославль, потому что я слышал немало добрых отзывов от наших тренеров, кто там работал. Я говорил с ними, и они рекомендовали мне поехать сюда. И сейчас я счастлив, потому что принял правильное решение", - подчеркнул собеседник агентства.

Гернат так же рассказал о своих впечатлениях от жизни в Ярославле.

"Как и в Словакии, в Ярославле много пешеходных улиц, церквей, есть куда сходить, хоть центр города и достаточно маленький. В парках есть места, где дети могут поиграть. Я бы сказал, по сравнению с большими городами Ярославль не такой большой, но в нем есть хорошие рестораны, кафе, где можно посидеть", - отметил игрок.