Футболист "Динамо" Чавес рассказал о сложностях с переходом в клуб

Полузащитник стал игроком московской команды 27 августа

ТАСС, 4 октября. Переход полузащитника Луиса Чавеса из мексиканской "Пачуки" в московский футбольный клуб "Динамо" пытались согласовать с начала июля. Об этом мексиканский игрок рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Из "Динамо" на меня впервые вышли в начале июля. Во время Золотого кубка КОНКАКАФ агент сообщил мне об интересе. Чуть позднее мы поговорили с Марцелом Личкой (главным тренером "Динамо" - прим. ТАСС). Он рассказал мне о целях на сезон, на какой позиции видит меня в составе. Я как-то сразу сосредоточился на предложении "Динамо" - другие даже не рассматривал. И попросил своего представителя заняться трансфером и не отвлекаться на остальные запросы", - сказал Чавес.

"Но дальше начались проблемы с "Пачукой" - были сложности с переводом денег. Не хотел бы вдаваться в детали - скажу лишь, что очень переживал. Все тянулось очень долго. В какой-то момент я даже подумал, что трансфер сорвется. К счастью, в конечном счете решение было найдено: "Динамо" перечислило мне деньги, а я выкупил свой контракт у "Пачуки", - добавил он.

27 августа "Динамо" объявило о подписании контракта с Чавесом до 2027 года с возможностью продления на один сезон. Как сообщил журналистам генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров, футболисту пришлось выкупать контракт у бывшего клуба - мексиканской "Пачуки".

Чавесу 27 лет, за "Динамо" он вышел на поле в шести матчах и не отметился результативными действиями. В составе "Пачуки" игрок провел 143 матча, в которых забил 14 мячей и отдал 12 голевых передач. В сезоне-2022/23 футболист вместе с клубом стал чемпионом Мексики. За национальную сборную Чавес провел 24 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу. В 2023 году сборная Мексики вместе с Чавесом выиграла Кубок КОНКАКАФ.