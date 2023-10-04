Галактионов: футболисты "Локомотива" после победы над "Зенитом" больше поверили в себя

Столичный клуб после десяти туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ

МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Победа над петербургским "Зенитом" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) помогла футболистам московского "Локомотива" больше поверить в себя. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов.

"Победа над "Зенитом" повлияла на дух "Локомотива"? У нас проблем с этим не было, - сказал Галактионов. - Но это дало определенный скачок, конечно, сейчас ребята еще больше поверили в себя. Самое главное - мы стали целостнее в этом плане. Это очень важно в преддверии дальнейших матчей. Надолго ли хватит скачка? Вы же знаете, сегодня есть победа - одна история, нужно правильно реагировать на победы и поражения. Чтобы не шарахаться, нервничать и трястись, а структурно и правильно делать свое дело - работать и команду правильно направлять. Бывают в спорте неудачные матчи, нужно правильно на них реагировать и делать правильную реакцию".

24 сентября "Локомотив" на выезде обыграл "Зенит" со счетом 2:1 в матче РПЛ.

3 октября "Локомотив" на своем поле обыграл "Ростов" (3:1) в матче пятого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. Первый мяч забил нападающий Тимур Сулейманов, который перешел в московский клуб из "Пари Нижний Новгород" на правах аренды с правом выкупа. "Есть разные соперники, перед которыми мы готовимся, поэтому от этого будем отталкиваться, - отметил Галактионов. - У нас есть базовая модель игры, от которой стараемся не отходить, если потребует ситуация, сыграть в два нападающих, значит, Тимур Сулейманов и Артем Дзюба будут играть вместе. Тимур провел очень хороший матч, забил гол на домашней арене, он пока не так много сыграл. Сейчас забил, почувствует уверенность дальше, абсолютно уверен".

"Мы знаем его качества, знаем, что он может приносить пользу команде, что большой объем скоростной работы выполняет, участвует в оборонительной работе, в прессинге работает очень хорошо. Мы знали, что он обладает теми качествами, которые помогут команде в дальнейшем. Все игры покажут, хорошее усиление или нет, зачем нам загадывать? - добавил Галактионов. - Все в руках игроков, наша задача - им помогать, давать возможность развиваться. Абсолютно уверен, что у него все качества для этого есть".

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 10 матчах. В следующем туре железнодорожники на выезде сыграют с екатеринбургским "Уралом" 7 октября.