Нагорных объяснил, почему "Локомотив" не стал обжаловать решение КДК РФС по Дзюбе

Председатель совета директоров клуба отметил, что нападающий является очень важным игроком для команды

МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Московский футбольный клуб "Локомотив" не стал обжаловать решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по эпизоду с нападающим Артемом Дзюбой и журналистом, так как нельзя было повлиять на условную дисквалификацию. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

16 августа КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно, а также назначил штраф в размере 50 тыс. рублей.

"Мы изучили всю юридическую ситуацию, она была нерешаемой. Потому что на само решение об условной дисквалификации повлиять было невозможно. Можно было только на штраф подавать [апелляцию]", - сказал Нагорных.

"Дзюба - молодец. Он является очень важным игроком для команды. Это лидер, мотиватор команды, поэтому абсолютно мы довольны тем, как он сегодня играет", - добавил собеседник агентства.

12 августа "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1) в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги. Дзюба пропустил игру из-за повреждения. После матча журналист "РБ Спорт" Виталий Бородин спросил у нападающего, не обидно ли ему было слышать от тренера Игоря Шалимова, что он не забьет больше двух мячей с игры в осенней части чемпионата России. Нападающий грубо отреагировал на вопрос представителя СМИ.