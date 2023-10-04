Заявка Великобритании и Ирландии на проведение Евро-2028 осталась единственной

Турция отозвала заявку на право проведения турнира

ТАСС, 4 октября. Заявка Великобритании и Ирландии на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 года осталась единственной после выхода Турции из борьбы за право принять турнир. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сообщается, что Турция приняла решение отказаться от собственной заявки после того, как УЕФА подтвердил, что у нее есть возможность присоединиться к итальянской заявке на проведение турнира в 2032 году. 28 июля федерации стран изъявили желание подать совместную заявку на проведение чемпионата Европы 2032 года, на его организацию больше никто не претендует. Федерации футбола Англии, Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии и Ирландии в апреле подали заявку на проведение чемпионата Европы 2028 года. Официально места проведения турниров будут объявлены 10 октября на собрании исполкома УЕФА в швейцарском Ньоне.

На организацию обоих турниров претендовала Россия. В мае 2022 года УЕФА отклонила российскую заявку, назвав ее неприемлемой. В организации так же уточнили, что статус хозяина турнира предполагает автоматическую квалификацию сборной страны на него, однако УЕФА не может дать соответствующие гарантии, поскольку неизвестны сроки отстранения сборной России от международных соревнований.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные из-за ситуации на Украине. Сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах за право выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а также не участвовала в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы - 2024.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. В Англии чемпионат Европы проходил в 1996 году. Турция может стать хозяйкой турнира впервые в истории. Италия принимала чемпионат Европы дважды (1968, 1980). Соревнования, прошедшие в 2021 году, проходили в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, Риме, Лондоне и Глазго