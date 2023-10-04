Мамиашвили: борцовское сообщество крайне категорично относится к санкциям против россиян

Глава Федерации спортивной борьбы России отметил, что в международной федерации все отдают себе отчет, что МОК не в состоянии придерживаться каждого пункта хартии

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Мировое борцовское сообщество негативно относится к ограничениям в отношении российских спортсменов. Об этом журналистам заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Борцовское сообщество едино в своем мнении по этим ограничениям, навязанным политической в кавычках элитой - бюро, исполкомом, они крайне категорично относятся к этим ограничениям, - сказал Мамиашвили. - Но так или иначе рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) они обязаны исполнять. Все отдают себе отчет, что МОК, к сожалению, не в состоянии придерживаться каждого пункта хартии".

В конце марта 2023 года МОК выступил с рекомендацией допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. В апреле Объединенный мир борьбы допустил российских и белорусских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе. Решение по допуску российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже еще не принято. Также дискуссионным остается вопрос, стоит ли российским спортсменам участвовать в Играх и международных соревнованиях на предложенных условиях.