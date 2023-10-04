ФИФА рассмотрит возможность допуска сборных России до 17 лет на соревнования

Такое решение может быть принято на заседании совета ФИФА

ТАСС, 4 октября. Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит возможность возвращения сборных России среди игроков не старше 17 лет к турнирам под эгидой организации. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По информации источника, такое решение может быть принято на заседании совета ФИФА. В этом случае российские футболисты смогут выступить на чемпионатах мира среди игроков до 17 лет, если квалифицируются на турниры.

26 сентября исполком Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. После оглашения решения УЕФА федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России. Швеция также отказалась допустить российских футболисток до участия в финальной части чемпионата Европы 2024 года.

Ближайший мужской чемпионат мира среди игроков не старше 17 лет пройдет с 10 ноября по 2 декабря 2023 года в Индонезии. Квалификация на турнир уже завершена. Следующий аналогичный мужской турнир пройдет в 2025 году.

Чемпионат мира среди девушек до 17 лет пройдет в ноябре 2024 года в Доминиканской Республике. На него квалифицируются три лучшие команды по итогам чемпионата Европы, который пройдет в мае следующего года.