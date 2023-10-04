Мамиашвили не сомневается, что российские борцы завоюют лицензии на Игры в Париже

Российской команде по вольной борьбе недостает двух квалификационных лицензий

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили уверен, что российские борцы доберут недостающие лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года. Об этом он заявил журналистам.

"Задачи никто не снимал. Я убежден: и в классической, и в греко-римской борьбе мы завоюем лицензии для участия в Играх, - сказал Мамиашвили. - Что касается женской борьбы, у нас есть механизмы, чтобы львиная доля лицензий была завоевана".

Команде по вольной борьбе недостает двух лицензий - в весовых категориях до 84 кг и до 97 кг. В греко-римской и женской борьбе олимпийские лицензии на чемпионате мира, завершившемся 24 сентября в Белграде, завоеваны не были.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.