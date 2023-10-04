В Минспорте Белоруссии заявили, что паралимпийцы страны будут готовиться к Играм в Париже

В Минске рассчитывают, что белорусские спортсмены примут участие в соревнованиях по плаванию, легкой атлетике, фехтованию на инвалидных колясках, параканоэ

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Белорусские спортсмены будут бороться за получение лицензий для успешного выступления в нейтральном статусе на Паралимпийских играх, которые пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Александр Дорохович.

"Сейчас с учетом изменившейся ситуации будем работать по изменению календаря для того, чтобы были завоеваны соответствующие лицензии, пересмотрена подготовка, чтобы наши спортсмены могли попасть на Игры и там достойно выступить", - сказал Дорохович.

В Минске рассчитывают, что белорусские спортсмены на Паралимпийских играх примут участие в соревнованиях по плаванию, легкой атлетике, фехтованию на инвалидных колясках, параканоэ. "Все это время наша команда не была в стороне [от подготовки]. Паралимпийскими комитетами Беларуси и России были приняты решения о проведении совместных соревнований. К настоящему времени проведено порядка 20 соревнований на территории Республики Беларусь, в которых приняли участи 682 спортсмена и 21 соревнование на территории Российской Федерации, где было 392 участника", - отметил Дорохович.

"Мы, безусловно, хотели выступать под своим флагом и с гимном, но нам, грубо говоря, не хватило десяти голосов. Это лишний раз показывает, что в паралимпийской семье не все так просто", - отметил председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель. По его словам, многие страны приходят к пониманию, что спорт следует отделять от политики. "Эту идею активно продвигают азиатские, африканские страны, страны постсоветского пространства. Но есть ряд стран, которые все-таки ставят политику выше спорта", - констатировал он.

Генеральный секретарь Паралимпийского комитета Белоруссии Николай Шудейко сказал, что "в каком бы статусе наши ребята ни участвовали в Паралимпиаде, все будут знать, что они представляют нашу Беларусь".

29 сентября генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) в Бахрейне приняла решение допустить белорусских и российских спортсменов до Паралимпийских игр 2024 года в Париже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Ранее она приостановила членство паралимпийских комитетов этих стран в организации. В 2022 году российские и белорусские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований.