Мамиашвили: российские борцы продолжат подготовку к Олимпиаде на сборе в "Сириусе"

В "Сириусе" также будет готовиться сборная России по дзюдо

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские борцы через неделю вылетят в "Сириус" для продолжения подготовки к Олимпийским играм в Париже. Об этом журналистам сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Позднее в среду состоится заседание исполнительного комитета ФСБР.

"Что будет на исполкоме? Решения, которые будут приняты, а они будут, это нормально, это живой организм, который должен доминировать, - сказал Мамиашвили. - Должна присутствовать конкурентная среда. Самое главное - решения, если будут приняты, то они ни в коей мере не будут приняты на эмоциях. Для начала каждый член исполкома должен исходить от себя, что он сделал, чтобы в такой сложнейшей ситуации команда выступила более успешно. Если мы вещи будем называть своими именами, вопросы будут не совсем удобными. В том числе и для меня".

"Через неделю Хаджимурат Гацалов с командой вылетает с командой на сбор в "Сириус", где мы вместе с дзюдоистами будем готовиться, надеюсь, к Олимпийским играм", - добавил Мамиашвили.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с рекомендацией допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. В апреле Объединенный мир борьбы допустил российских и белорусских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе. Решение по допуску российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже еще не принято. Также дискуссионным остается вопрос, стоит ли российским спортсменам участвовать в Играх и международных соревнованиях на предложенных условиях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.