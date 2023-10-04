4 октября, 11:40
Летние олимпийские виды спорта

Мамиашвили сообщил, что украинские борцы скрытно приветствовали россиян на чемпионате мира

Глава Федерации спортивной борьбы России отметил, что украинские спортсмены находятся в изоляции

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Украинские борцы, несмотря на демонстративный отказ от рукопожатий и совместных фотографий, скрытно поздравляли российских спортсменов с успешным выступлением на чемпионате мира в Сербии. Об этом журналистам заявил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Жалко было смотреть на условия, в которые были поставлены наши украинские братья-спортсмены, - сказал Мамиашвили. - За десять метров, полушепотом говорили: мы вас обнимаем, но не подходите".

"Бедные спортсмены, которым вбили в голову физическую ответственность, если они сфотографируются или рядом пройдут, - отметил он. - С пьедестала спортсмен уходил, когда фотографировались вместе. Это ущербно. Они, к сожалению, в изоляции, должен быть предел этой трагической глупости".

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершился в Белграде 24 сентября. Российские борцы вольного стиля завоевали четыре награды (две золотые, одну серебряную и одну бронзовую) и заняли второе место в медальном зачете. В греко-римской борьбе россияне завоевали одну бронзовую медаль, в женской борьбе российская команда не завоевала ни одной награды. В связи с санкциями Международного олимпийского комитета российские и белорусские спортсмены соревновались в нейтральном статусе. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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