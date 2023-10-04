Гацалов рассказал, кто может заработать недостающие лицензии в вольной борьбе на Игры-2024

На чемпионате мира в Сербии сборной России по вольной борьбе не удалось взять олимпийские лицензии в весовых категориях до 86 кг и до 97 кг

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр Артур Найфонов, чемпионы Европы 2021 года Алихан Жабраилов и Магомед Курбанов входят в число спортсменов, которые могут принять участие в соревнованиях по вольной борьбе, чтобы заработать недостающие лицензии для участия в Олимпиаде 2024 года. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов.

"В 86 кг у нас есть Артур Найфонов - призер Олимпиады, - сказал Гацалов. - В 97 кг, если Абдулрашид не успеет восстановиться, есть Алихан Жабраилов, Магомед Курбанов. Они могут поехать и взять лицензии",.

На чемпионате мира в Сербии, который завершился 24 сентября, сборной России по вольной борьбе не удалось взять олимпийские лицензии в весовых категориях до 86 кг и до 97 кг. В категории 86 кг Арслан Багаев выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала, в 97 кг двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев из-за травмы снялся после полуфинала.

Добрать недостающие путевки в Париж российские борцы смогут на двух турнирах. Первый из них - европейский континентальный турнир - состоится в апреле в Баку, второй пройдет в мае в Стамбуле.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.