В "Адмирале" рассказали, что клуб пошел навстречу Серебрякову в вопросе перехода в СКА

В среду голкипер подписал с петербургским клубом четырехлетний контракт

МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Владивостокский клуб "Адмирал" в вопросе перехода в СКА пошел навстречу лучшему голкиперу Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23 Никите Серебрякову. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор владивостокского клуба Вадим Аверкин.

"Переговоры не так давно проходили и длились недолго. На нас вышло руководство СКА, и мы пошли навстречу игроку", - сказал Аверкин.

В среду официально было объявлено о переходе 27-летнего Серебрякова в санкт-петербургский клуб. Вратарь подписал со СКА четырехлетний контракт.

В "Адмирал" в аренду до конца сезона перешли 19-летний вратарь Сергей Иванов и 20-летний нападающий Дмитрий Бучельников. На постоянной основе в состав команды из Владивостока переходит нападающий Никита Аноховский, кроме того, дальневосточники получили спортивные права на защитника Даниила Мироманова, выступающего за клуб Национальной хоккейной лиги "Вегас", и денежную компенсацию. СКА получил спортивные права на нападающего сборной Южной Кореи Ли Чхон Хюна и японского форварда Сёму Идзуми.

"Что касается Иванова и Бучельникова, то это молодые амбициозные игроки, перспективные. Надеемся, что они впишутся в игру команды и помогут нам. Наш главный тренер прекрасно знает Аноховского, поэтому мы включили его в обмен", - подчеркнул он.

Армейцы после 12 матчей набрали 12 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Адмирал" с 8 очками в 11 играх располагается на предпоследней, 11-й строчке в Восточной конференции.