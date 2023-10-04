Теннисист Сафиуллин победил двукратного олимпийского чемпиона Маррея на турнире в Шанхае

Во втором круге россиянин сыграет с Александром Зверевым из Германии

ТАСС, 4 октября. Россиянин Роман Сафиуллин победил двукратного олимпийского чемпиона британца Энди Маррея в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Шанхае.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Сафиуллина. Оба теннисиста не получили номера посева на турнире. Во втором круге россиянин сыграет с представителем Германии Александром Зверевым (9-й номер посева).

Сафиуллину 26 лет, он является 41-й ракеткой мира. Россиянин не побеждал на турнирах ATP. Лучшим результатом Сафиуллина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона (2023).

Маррею 36 лет, он занимает 40-е место в мировом рейтинге, по ходу карьеры британец 41 неделю был первой ракеткой мира. На его счету 46 титулов ATP, в том числе 3 победы на турнирах Большого шлема - на Уимблдоне (2013, 2016) и Открытом чемпионате США (2012). Маррей является двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде (2012, 2016), также на его счету серебро Игр-2012 в миксте.

Турнир в Шанхае относится к серии "Мастерс", он проводится на покрытии "хард" и завершится 15 октября. Призовой фонд - $8,8 млн. Действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, выигравший турнир в 2019 году. После этого соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Также из россиян турнир выигрывал Николай Давыденко (2009).