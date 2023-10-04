Васильев рассказал о запрете спортсменам из Петербурга на выезд из России без согласования

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга отметил, что никто не запрещал выезд атлетам

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Спортсмены из Санкт-Петербурга должны уведомлять комитет по физической культуре и спорту города о поездке на сборы и соревнования в дружественные страны. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

"Никто никому выезд не запрещал, но при выезде на соревнования или сборы в дружественные страны за бюджетные средства нужно проводить процедуру согласования выезда. Это не касается недружественных стран, так как туда за бюджетные деньги никто не пустит. В дружественные страны ехать можно, но согласование должно быть, и я считаю, что это правильно, так как сейчас непростые времена, и спортивный комитет имеет право знать, куда едут спортсмены за бюджетные средства. Уведомление о выезде должно быть подано за две-три недели", - сказал Васильев.

ТАСС запросил комментарий спорткомитета Санкт-Петербурга.