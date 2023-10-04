Мексиканский боксер Альварес не рассматривает реванш с Биволом

В мае прошлого года россиянин победил мексиканца единогласным решением судей

ТАСС, 4 октября. Абсолютный чемпион мира в весовой категории до 76,2 кг мексиканец Сауль Альварес не рассматривает проведение реванша против обладателя пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 79,38 кг россиянина Дмитрия Бивола. Об этом ТАСС сообщили в команде мексиканца.

"На данный момент реванш с Биволом не рассматривается", - сказал собеседник агентства.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей в мае прошлого года.

На счету 32-летнего Бивола 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения. 33-летний Альварес в минувшее воскресенье победил американца Джермелла Чарло единогласным решением судей и в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира. В его активе 60 побед (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи.