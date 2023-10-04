Боксер Гассиев не будет оспаривать результат боя против Валлина

Россиянин в субботу проиграл шведу раздельным решением судей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу по двум версиям в весовой категории до 90,71 кг россиянин Мурат Гассиев не будет оспаривать результат боя против шведа Отто Валлина. Об этом ТАСС рассказали в команде россиянина.

"Апелляции не будет", - сказал собеседник агентства.

Гассиев в минувшую субботу проиграл Валлину раздельным решением судей в поединке за интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.

На счету 29-летнего Гассиева 30 побед (23 нокаутом), 2 поражения. В 2016 году он завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, затем один раз защитил пояс. В 2018 году Гассиев присоединил к титулу IBF пояс WBA, выиграв у кубинца Юниеля Дортикоса. Проиграв украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии в 2018 году, россиянин расстался с двумя титулами чемпиона мира.

С 2020 года Гассиев выступает в супертяжелом весе. До боя с Валлином в рейтинге WBA россиянин занимал 11-е место, IBF - 12-е.