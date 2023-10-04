Синнер впервые обыграл Медведева и стал победителем теннисного турнира в Пекине

Встреча завершилась со счетом 7:6, 7:6 в пользу итальянца

ТАСС, 4 октября. Первая ракетка России Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу итальянца, имевшего на турнире шестой номер посева. Медведеву был присвоен второй номер посева. Этот финал стал для Медведева восьмым в текущем сезоне, в 2023 году он выиграл пять титулов ATP. Среди них турниры серии "Мастерс" в Риме и Майами, турниры категории ATP 500 в Дубае и нидерландском Роттердаме, а также турнир категории ATP 250 в Дохе.

Медведев и Синнер провели седьмую очную встречу. Итальянец впервые одержал победу над Медведевым. В нынешнем сезоне соперники играли дважды, оба раза в финалах турниров. В Роттердаме Медведев выиграл со счетом 5:7, 6:2, 6:2, в Майами оказался сильнее итальянца со счетом 7:5, 6:3.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Синнеру 22 года, в мировом рейтинге он занимает седьмую строчку. На счету итальянца теперь девять титулов ATP. Лучшим достижением Синнера на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона 2023 года.

Турнир в Пекине относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд составляет более $3,6 млн. Действующим победителем является австриец Доминик Тим, выигравший турнир в 2019 году. Потом соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2004).