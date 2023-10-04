Байсултанов надеется, что турниры по программированию позволят найти новых звезд

В понедельник в Нижнем Новгороде прошли соревнования по спортивному программированию "Кубок будущего"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Проведение таких соревнований, как "Кубок будущего" по спортивному программированию, позволит найти новых звезд не только российского, но и международного уровня. Такое мнение высказал заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, комментарий которого предоставила ТАСС пресс-служба Федерации спортивного программирования России.

Соревнования прошли 2 октября в Нижнем Новгороде в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Организатор турнира - Федерация спортивного программирования. Общественная организация была создана октябре 2021 года по инициативе председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Сегодня отделения Федерации представлены в 89 регионах России.

"Отрадно видеть, что георгафия проведения соревнований по спортивному программированию расширяется. Ярким примером стало проведение всероссийских соревнований "Кубок будущего" в Нижнем Новгороде. Уверен, что проведение таких соревнований позволит найти и зажечь новых звезд в спортивном программировании не только российского, но и международного уровня. Уже золотыми буквами в историю алгоритмического программирования вписаны имена нижегородцев - победителей престижной международной Олимпиады в 2021 году Алексея Данилюка, Валерии Рябчиковой и Николая Калинина", - сказал Байсултанов.

Первое место на турнире в Нижнем Новгороде заняла команда Саратовского государственного университета, второе место досталось команде Университета науки и технологий МИСИС, третье место заняли участники из Воронежского государственного университета.