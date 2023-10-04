"Оренбург" вышел в "плей-офф пути РПЛ" Кубка России по футболу

В четвертом туре группового этапа "Оренбург" обыграл "Сочи" со счетом 2:1

ТАСС, 4 октября. "Оренбург" со счетом 2:1 обыграл "Сочи" в матче пятого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Сочи.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Владимир Обухов (27-я минута, с пенальти) и Джимми Марин (63). У проигравших отличился Артем Мещанинов (17). На 89-й минуте красную карточку получил игрок "Оренбурга" Михаил Сиваков.

"Оренбург" с 11 очками занимает первое место в турнирной таблице группы A и гарантировал себе выход в четвертьфинал "плей-офф пути РПЛ". Ранее выход в эту стадию обеспечили московские "Спартак", "Локомотив" и петербургский "Зенит". Второе место в группе A после пяти туров занимает московский ЦСКА (8 очков), далее идут воронежский "Факел" (6) и "Сочи" (5).

В заключительном туре "Оренбург" 2 ноября на выезде сыграет с ЦСКА. "Сочи" 1 ноября примет "Факел".

По регламенту Кубка России 16 клубов высшего дивизиона чемпионата страны на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов". Команды из "плей-офф пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.