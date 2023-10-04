Белорусская фигуристка Сафонова считает, что недопуск к турнирам не влияет на ее мотивацию

Спортсменка выступила с короткой программой на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Недопуск к соревнованиям не влияет на мотивацию белорусской фигуристки Виктории Сафоновой. Об этом она сообщила журналистам после выступления с короткой программой на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

"Конечно, хочется поездить по международным стартам. Но, как я уже говорила, мы ни на что не влияем, поэтому у меня мотивация складывается из того, чтобы совершенствоваться каждый день, учить четверной риттбергер", - сказала спортсменка.

Сафонова выступила в Петербурге с короткой программой и набрала 66,13 балла. Фигуристка отметила, что в целом прокат получился. "Ощущения [от проката] очень приятные. Я даже успела поностальгировать, потому что выступала на этом турнире еще когда была совсем маленькая, прям так теплые воспоминания, все понравилось. В целом да, все получилось, но в плане второй оценки эмоций можно было лучше", - отметила Сафонова.

Всероссийские соревнования "Мемориал Н. А. Панина-Коломенкина" проходят в Петербурге в СПб ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания". Они завершатся 6 октября.