Фигуристка Талалайкина заявила, что выступает для себя и не планирует уходить из спорта

Спортсменка отметила, что у нее иногда бывают проблемы с мотивацией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Мария Талалайкина заявила, что выступает на соревнованиях ради собственного удовольствия. Уходить из спорта спортсменка не планирует, сообщила она журналистам после выступления на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Талалайкина выступила в Петербурге с короткой программой и набрала 62,31 балла, что стало четвертым результатом. В начале выступления при выполнении одного из элементов у фигуристки произошла небольшая заминка.

"Лично я катаюсь не особо для баллов, просто хочу получать удовольствие. Я получаю удовольствие от спортивных стартов, потому что каждый старт воспринимаю, как, грубо говоря, последний. Потому что я не знаю, что дальше будет и так далее. Вот скажут мне: "Вали отсюда, ты ничего не можешь", - тогда и уйду", - призналась фигуристка.

В рассуждениях о будущем она не стала исключать, что у нее возникнет желание стать тренером. "Думала, не буду тренером, мне это не надо, а потом я потренировала подкатки. И я такая: "Ну мне, в принципе, нравится", - сказала Талалайкина.

Талалайкина в декабре 2021 года получила разрешение на смену спортивного гражданства, чтобы выступать за сборную Италии. В октябре 2022 года фигуристка решила вернуться в Россию, в Санкт-Петербург, в группу Евгения Рукавицына из-за отказа в виде на жительство. Фигуристка призналась, что иногда бывают трудности с мотивацией, но помогает видимый результат от тренировок.

"С мотивацией бывают проблемы, но я как бы понимаю, что ну еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. А когда выходишь на старт, более-менее видишь результат и ты такой: "Да, это круто", - сказала Талалайкина.