Тарпищев: Медведеву нельзя предъявить претензии за проигранный финал турнира в Пекине

Россиянин проиграл итальянцу Яннику Синнеру в двух сетах

МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев хорошо смотрелся в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине против итальянца Янника Синнера, ему нельзя предъявить претензии за итоговый результат. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В среду Медведев проиграл Синнеру со счетом 6:7 (2:7), 6:7 (2:7).

"Даня играл нормально, но Синнер был чуть посильнее, первая подача у него сегодня была отличная. В целом Медведев в хорошей форме, неплохо смотрелся, просто корт был медленный. Думаю, был бы хард побыстрее - Даня мог бы выиграть, но все равно претензий предъявить ему нельзя за сегодняшний финал", - сказал Тарпищев.

Синнер впервые победил Медведева, соперники провели между собой седьмую встречу.