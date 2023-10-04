Чесноков: теннисист Синнер тактически правильно сыграл против Медведева

Россиянин проиграл итальянцу в финале турнира ATP в Пекине

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Итальянец Янник Синнер тактически правильно играл против Даниила Медведева и выиграл все решающие мячи в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу Синнера.

"Они шесть раз до этого играли, и все шесть раз побеждал Даниил, но сегодня Синнер исполнил смертельный номер. Он правильно играл тактически, подавал и успешно выходил к сетке, создавал фундамент на начало гейма и уверенно забирал его потом. Синнер сыграл просто потрясающе, он выиграл все решающие мячи этого матча, отыграл их безошибочно. Что касается Медведева, то сейчас он находится в хорошей форме, думаю, он успеет подготовиться к следующему турниру", - сказал Чесноков.

Турнир в Пекине относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд составляет более $3,6 млн.