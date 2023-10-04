Чесноков считает, что теннисист Сафиуллин играет гораздо солиднее Маррея

Россиянин обыграл британца в матче первого круга турнира ATP в Шанхае

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Роман Сафиуллин сейчас играет гораздо солиднее бывшей первой ракетки мира, двукратного олимпийского чемпиона британца Энди Маррея. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В среду Сафиуллин обыграл Маррея в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

"Это отличная победа, но думаю, что время Энди Маррея прошло. Когда-то он великолепно играл, выигрывал Олимпиады, турниры Большого шлема, становился первой ракеткой мира, но потом он получил травму. И за то, что он вернулся после серьезнейшей травмы и продолжает здорово играть, ему нужно поставить большой памятник, это настоящий боец", - сказал Чесноков.

"Сейчас Сафиуллин играет гораздо солиднее Маррея, он прогрессирует с каждым днем. Он может играть против больших игроков и одерживать победы, и ему по силам играть еще лучше", - добавил собеседник агентства.

Сафиуллину 26 лет, он является 41-й ракеткой мира. Россиянин не побеждал на турнирах ATP. Лучшим результатом Сафиуллина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона (2023).

Маррею 36 лет, он занимает 40-е место в мировом рейтинге, по ходу карьеры британец 41 неделю был первой ракеткой мира. На его счету 46 титулов ATP, в том числе 3 победы на турнирах Большого шлема - на Уимблдоне (2013, 2016) и Открытом чемпионате США (2012). Маррей является двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде (2012, 2016), также на его счету серебро Игр-2012 в миксте.