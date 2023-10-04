4 октября, 15:07,
обновлено 4 октября, 15:22
Сборные по футболу

ФИФА допустила сборные России до 17 лет до международных турниров

Футболисты должны будут выступать под названием "Российский футбольный союз", а также без флага и гимна страны

ТАСС, 4 октября. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение допустить сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет, до соревнований. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Совет ФИФА утвердил распространение решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске сборных России до 17 лет", - говорится в сообщении.

Футболисты должны будут выступать под названием "Российский футбольный союз", а не "сборная России", а также без флага и гимна страны. УЕФА допустил сборные России до турниров среди игроков не старше 17 лет 26 сентября. 

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