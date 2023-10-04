Фигуристка Фролова выиграла короткую программу на первых соревнованиях сезона

Спортсменка отметила, что ей помогает поддержка зрителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Фигуристка Анна Фролова лидирует после короткой программы на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, она набрала 71,90 балла. Спортсменка рассказала журналистам после выступления, что большую роль играет поддержка зрителей.

"Я просто сейчас испытываю огромную радость, удовлетворение от того, что я выступаю, получаю от этого удовольствие. Очень рада, что есть зрители, это помогает", - сказала фигуристка.

Ранее Фролова переехала из Москвы в Петербург и начала работать с тренером Евгением Рукавицыным. "Что успела сделать [после переезда в Петербург] - научилась хорошо готовить. Живу одна, нужно как-то уметь готовить правильную еду, сбалансированную. [В спортивном плане], если перечислять все, то это будет очень много в плане работы над вращениями, прыжками. Начиная от скольжения и заканчивая прыжками и программами. Мы все дорабатывали, над всем работали", - сказала спортсменка.

Фролова является бронзовым призером юношеской Олимпиады 2020 года. Также на ее счету серебро и бронза этапов юношеской серии Гран-при. В августе 2021 года фигуристка получила травму ноги, из-за которой не выступала на соревнованиях больше года.

Всероссийские соревнования "Мемориал Н. А. Панина-Коломенкина" проходят в Петербурге в СПб ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания". Они завершатся 6 октября.