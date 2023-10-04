Исполком Федерации спортивной борьбы России перенес решение по итогам чемпионата мира

Рассмотрение выступлений команд по греко-римской и женской борьбе перенесено на конец следующей недели

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Исполком Федерации спортивной борьбы России, заседание которого прошло в среду, не стал принимать скоропалительных решений по итогам чемпионата мира, рассмотрение выступлений команд по греко-римской и женской борьбе перенесено на конец следующей недели. Об этом ТАСС сообщил президент организации Михаил Мамиашвили.

"Исполком федерации решил не принимать на эмоциях скоропалительных решений. Обсуждение итогов чемпионата мира заняло сегодня около пяти часов, - рассказал Мамиашвили. - Рассмотрение вопроса выступлений женской сборной и команды по греко-римской борьбе перенесено на следующую неделю, думаю, это произойдет ближе к ее концу".

"Рассмотрели все вопросы, прошлись по основным проблемам. Сейчас стоит задача погрузиться во всю проблематику, и уже исходя из этого принимать решения, определять болевые точки. Нельзя это делать, руководствуясь эмоциями. Есть необходимость пообщаться с тренерами всех категорий, поковыряться в деталях, понять - чего мы ждем, с чем идем, какие цели и задачи и кто их будет реализовывать. Надо выслушать и спортсменов, и капитанов команд".

Мамиашвили отметил, что заседание исполкома прошло в дискуссии с представителями борцовской общественности. "Выслушали всех - от Бувайсара Сайтиева до Омара Муртазалиева, от Андрея Силецкого до Александра Шишкина, от Юрия Шахмурадова до главного тренера команды (Хаджимурата Гацалова - прим. ТАСС). У всех была возможность высказать свою позицию, поспорить. Все сошлись во мнении, что, несмотря на сложности, и классическая, и женская борьба дали неудовлетворительный результат", - подчеркнул Мамиашвили.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершился в Белграде 24 сентября. Российские борцы вольного стиля завоевали четыре награды (две золотые, одну серебряную и одну бронзовую) и заняли второе место в медальном зачете. В греко-римской борьбе россияне завоевали бронзовую медаль, в женской борьбе команда не завоевала ни одной награды.