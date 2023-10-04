Колосков считает, что неевропейские страны не будут против решения ФИФА по россиянам

В среду совет ФИФА принял решение допустить юниорские сборные России до международных турниров

МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Национальные ассоциации неевропейских стран не должны выступить против решения совета Международной федерации футбола (ФИФА) о допуске юниорских сборных России до участия в международных турнирах. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

В среду совет ФИФА принял решение о допуске российских команд, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Команды должны будут выступать под названием "Российский футбольный союз", а не "сборная России", а также без флага и гимна страны.

"Решение ФИФА можно принять с благодарностью из-за уважения к нашему футболу", - сказал Колосков.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил сборные России до турниров среди игроков не старше 17 лет 26 сентября. После оглашения решения УЕФА федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России. Швеция также отказалась допустить российских футболисток до участия в финальной части чемпионата Европы 2024 года.

"Такой же реакции не будет - все недружественные нам ассоциации находятся в Европе. Есть, конечно, Южная Корея, Япония и Австралия, но вряд ли они будут высказываться против. Это не такие федерации, чтобы их голос был услышан. Так что я подобных высказываний не ожидаю", - отметил Колосков.